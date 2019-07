Thomas s'est senti "un peu faible"

Coup de force de Thibaut Pinot au sommet du Tourmalet: le Français a remporté sa 3e étape sur le Tour de France juste devant Julian Alaphilippe qui a conforté son maillot jaune, à l'issue de la 14e étape, entre Tarbes et le mythique col pyrénéen.

Pinot a placé une attaque dans les derniers hectomètres de l'ascension finale marquée par la défaillance du tenant du titre, le Gallois Geraint Thomas, qui a lâché une trentaine de secondes sur les deux Français.

"Je ne me suis tout simplement pas très bien senti depuis le début, un peu faible. Je n'ai pas vraiment essayé de suivre quand ils ont attaqué, je pense que c'était mieux d'essayer simplement de courir à mon propre rythme et limiter mes pertes de cette manière, plutôt que de rester avec eux et exploser sur la partie la plus dure à la fin. C'était une journée difficile, il y en a d'autres à venir et j'espère me sentir mieux demain (dimanche)", a déclaré Thomas, 8e de l'étape.