Thomas De Gendt y a cru toute la journée

8ème étape : Mâcon > Saint-Étienne : Victoire de Thomas De Gendt - Tour de France 2019 -... Thomas De Gendt a brillamment remporté la huitième étape du Tour de France entre Mâcon et Saint-Etienne. Acteur de la course dès ses premiers kilomètres en étant dans l’échappée de quatre coureurs… avant de résister dans celle de deux coureurs, accompagné de De Marchi. En passant toutes les côtes de la journée en tête, il a pris tous les points du maillot de grimpeur, 29 au total. En toute fin de course, il a vu Alaphilippe et Pinot, beaucoup plus frais que lui, s’échapper du peloton et se rapprocher dangereusement. Mais il s’est imposé au terme de 200 kilomètres au-devant de la course et au bout du suspens. Une deuxième victoire belge en trois jours sur ce Tour et une deuxième victoire d’étape pour De Gendt au Tour. Troisième, Alaphilippe a pris le maillot jaune des épaules de Ciccone. Thibaut Pinot a fait une bonne opération au général avec sa deuxième place il prend la troisième du général. Mauvaise opération pour Dylan Teuns par contre. Troisième du général avant le début de l’étape, il a été lâché un peu après la mi-course il a perdu plus de 15 minutes au général.