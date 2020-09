Thomas De Gendt a gagné... 650€ depuis le début du Tour, Van Aert plus de 28.000€

Le quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad fait les comptes, alors que le Tour de France se termine doucement et trouvera son épilogue dimanche soir sur les Champs-Elysées. En épluchant le détail de la répartition des gains pour les coureurs, le quotidien s'est rendu compte que certains Belges n'allaient pas forcément gagner leur vie sur ce Tour de France. Thomas De Gendt par exemple, n'a empoché que 650€ depuis le départ à Nice, n'ayant ni réussi à accrocher un classement d'étape sérieux ni un maillot lors de son périple. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, lui qui est régulièrement parti dans l'échappée, fidèle à son mantra "Si tu n'essaies pas, tu ne peux pas gagner." A l'inverse, Wout Van Aert, qui s'est imposé deux fois sur les routes du Tour, a déjà gagné plus de 28.000€. Le leader des gains jusqu'ici est Tadej Pogacar, qui a déjà engrangé 40.350€, devant Primoz Roglic et ses 36.000€.

Sur le Tour de France, une victoire d'étape rapporte 11.000€ au vainqueur, 5.500€ pour une deuxième place et 2.800€ pour une troisième place. A l'arrivée, une victoire du Maillot Jaune rapporte 500.000€ à son porteur, le maillot vert et le maillot à pois 25.000€ , le blanc 20.000€ et le classement par équipes 50.000€. A noter que tous ces gains doivent être divisés selon une clé de répartition entre tous les équipiers et le staff de l'équipe. Ces chiffres ne tiennent bien entendu pas compte des salaires des coureurs, tout à fait indépendants des gains remportés sur la course.