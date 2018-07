Thomas : "Chapeau à Van Avermaet, il a fait une vraie chevauchée"

La plupart des favoris du Tour se sont neutralisés dans la première étape de montagne, remportée par Julian Alaphilippe (Quick Step). Pour assister à la grande explication, il faudra encore attendre.



"Cela aurait été bien de prendre le maillot jaune, vu que nous contrôlons la course quand même... Mais chapeau à Van Avermaet, il a fait une vraie chevauchée, il mérite d'avoir ce maillot un jour de plus", a salué Geraint Thomas (Sky), 2e du général à 2'22 de Golden Greg. "La prochaine étape ? Ca partira plein gaz dans la première montée. Il se peut que plusieurs coureurs du classement général essaient de partir dans l'échappée. Ce sera difficile de contrôler. Je suis sûr qu'il va se passer beaucoup de choses."

"Physiquement, c'est toujours un peu étrange après une étape de pavés et une journée de repos", a expliqué Nairo Quintana (Movistar), 18e de l'étape. "On a déjà eu quelques victimes aujourd'hui (Uran, Zakarin, Jungels ou Majka ont perdu du temps, ndlr). Nous sommes bien. L'étape-clé sera celle de jeudi, tout peut arriver."



"Il fallait voir comment le corps réagirait après les deux dernières journées", a complété son équipier Mikel Landa (Movistar). "Heureusement, je vais bien. Sky a imposé un rythme très soutenu et personne ne s'est risqué à essayer. Demain (mercredi), l'étape est courte, c'est plus favorable pour nous."

La météo n'a pas non plus incité les coureurs à attaquer. "Le vent soufflait de face (dans la Colombière), c'était presqu'impossible de tenter quelque chose", a souligné de son côté Jakob Fuglsang (Astana), désormais 4e du Général. "C'était seulement la première étape de montagne. Personne ne savait comment cela se passerait après la journée de repos. Je suis plutôt content. J'ai sans doute besoin d'une journée plus facile avant d'attaquer le plus dur."