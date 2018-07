Thévenet : "On espère des attaques des adversaires de la Sky"

Bernard Thévenet se projette vers la dernière semaine de la Grande Boucle. "On espère du spectacle. Les Sky paraissent les plus forts pour le moment mais il y a encore beaucoup d'écueils et d'obstacles à passer", analyse le double vainqueur du Tour (1975-1977).



Le ciel pourrait servir de déclencheur. "J'ai bien peur qu'on ait beaucoup spectacle ce mardi avec les orages annoncés dans les descentes du Col de Menté et du Portillon. J'espère qu'on n'aura pas d'accident comme en 1971 (Luis Ocana, maillot jaune sur le dos, était tombé et avait abandonné, ndlr). J'espère qu'on aura des attaques des concurrents de la Sky de Dumoulin, Quintana et Bardet, qui semble malheureusement moins bien que l'an dernier."



"C'est un peu l'inconnue en ce qui concerne Geraint Thomas. On n'a jamais vu le Gallois lutter pour la victoire sur un grand tour. Il peut encore se passer beaucoup de choses même si les Sky paraissent les plus forts pour le moment. Mais il peut toujours y avoir une défaillance. Un Tour de France n'est jamais fini tant que la ligne n'est pas franchie. Jusqu'à samedi il y a encore beaucoup d'écueils et d'obstacles à passer".



La France espère toujours un podium pour Romain Bardet (5e à 3'21'' de Thomas, à 1'40'' de la 3e place de Dumoulin), lui qui a l'habitude de finir ses Grandes Boucles en force. "Il ne faut pas défendre une 5e place. Ça marque le lendemain du Tour après plus personne ne s'en rappelle. Il vaut mieux viser une victoire d'étape. Il est un peu à cheval sur deux objectifs : une étape et le Général. Il va être handicapé par son classement. Il va perdre du temps dans le chrono mais il est actuellement assez prêt (du podium). On ne va pas lui laisser la 'pédalée' libre. Ça sera difficile pour lui de partir de loin par exemple", conclut l'ancien cycliste de 70 ans.