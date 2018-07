Theuns au service de ses leaders Dumoulin et Matthews sur le Tour

Edward Theuns sera au départ du prochain Tour de France avec son équipe Sunweb. Le Belge de 27 ans offrira ses services à ses leaders, Tom Dumoulin et Michael Matthews. "J'endosse ici un rôle d'équipier", a expliqué Theuns en conférence de presse mercredi.

Après avoir effectué ses débuts dans la Grande Boucle en 2016, le Gantois participe à son 2e Tour. Il y a deux ans, il avait dû abandonner après la 13e étape, un contre-la-montre individuel entre Bourg-Saint-Andeol et Le Caverne de Pont d'Arc, victime d'une violente chute. Une fracture d'une vertèbre dorsale l'avait alors tenu écarté jusqu'au début de la saison 2017.

L'année dernière, il avait disputé la Vuelta, terminant quatrième lors de deux étapes (2e et 4e). Cette saison, Theuns fait son retour sur le Tour de France. "Cette fois, j'ai vraiment envie d'atteindre l'arrivée. Je suis fier de la manière dont je suis revenu à la compétition après cette chute, d'avoir rapidement guéri et retrouvé mon niveau. Être à nouveau au départ est très symbolique pour moi", a ajouté Theuns, 7 victoires professionnelles au compteur.

"Je suis très enthousiaste d'être une nouvelle fois au départ du Tour après l'avoir manqué en 2017", a ajouté celui qui devra épauler Dumoulin et Matthews. "Je connais mon rôle. Nous avons un mélange de grimpeurs et de rouleurs. Je protégerai Tom dans les portions plus plates et lui éviterai les ennuis dans les secteurs pavés. Je verrai ensuite jusqu'où je suis capable d'aller en montagne", a expliqué Theuns.

Si Dumoulin, vainqueur du Giro 2017, est le leader incontestable au général, Sunweb misera également sur Michael Matthews. Le puncheur australien, triple vainqueur d'étape sur le Tour, est capable de s'illustrer au sprint mais aussi dans des étapes pour puncheurs. "Je ferai mon mieux pour l'emmener jusqu'aux dernières kilomètres", a ajouté Theuns.

Véritable équipier, Edward Theuns n'a donc pas d'ambitions personnelles sur cette Grande Boucle même si "tout peut arriver au Tour". "Quand vous faites partie d'une telle équipe, avec Tom et Michael, c'est gratifiant de faire sa part du travail", a ponctué le Belge.