Teuns : "Pour jouer le général, il faut être présent deux semaines en montagne"

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) est actuellement troisième du Tour de France. À 32 secondes de Giulio Cicconne, le maillot jaune et à 26 secondes de Julian Alaphilippe. Une très jolie place au classement provisoire, en plus d’une magnifique victoire d’étape à la Planche des Belles filles, jeudi. Si le Belge profite d’un Tour de France déjà réussi, il garde la tête sur les épaules.

Pensez-vous vous au maillot jaune aujourd’hui ? "C’est une question difficile. Parce que Alaphilippe est à six secondes et donc il a encore plus de chances que moi. Mais bon, on va voir."

On s’attend à une course compliquée aujourd’hui, avec beaucoup d’attaques, de tentatives ? "On verra comment la course va se dérouler. Il y a beaucoup de chance que ça soit très animé."

Rik Verbrugghe pense que vous devriez tenter de jouer le général… "Pas encore. Pour jouer le général, il faut être présent deux semaines en montagne, "à bloc". Je ne sais pas si je suis prêt à le faire."