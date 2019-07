Teunissen enfile le jaune après un sprint royal, les pois pour Van Avermaet

Mike Teunissen (Jumbo-Visma) a remporté la première étape du Tour 2019. Il s’est imposé au sprint devant les grilles du palais royal de Laeken et portera donc le maillot jaune ce dimanche dans le contre-la-montre par équipes.



On attendait son équipier Dylan Groenewegen, Il a été mis hors-jeu par une chute. Son compatriote a pris le relais avec brio. Teunissen a parfaitement géré son effort dans le faux plat montant final. Il est sorti au bon moment et a devancé sur le fil Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et Caleb Ewan (Lotto-Soudal), gêné dans les derniers mètres. Les Néerlandais attendaient un porteur du maillot jaune depuis 30 ans et Erik Breukink.



Motivés par un Grand départ à domicile, les Belges se mettent en action dès le 1er kilomètre. Les Wanty-Gobert allument la mèche. Greg Van Avermaet (CCC) embraie et provoque la décision.



Trois coureurs s’accrochent dans sa roue : Xandro Meurisse (Wanty-Gobert), l’Erythréen Natanael Berhane (Cofidis) et le Danois Mads Würtz (Katusha). Le peloton se résigne rapidement et l’écart monte à trois minutes avant que les équipes des sprinters ne prennent en charge la poursuite.



Golden Greg ne ménage pas ses efforts avec un objectif clair : passer en tête au sommet du Mur de Grammont et endosser le maillot à pois. Le Waeslandien y parvient et peu après le Bosberg, il se relève pour épargner ses forces. Meurisse, Berhane et Würtz poursuivent l’aventure.