Taylor Phinney a fini la 19e étape avec un nez cassé

L'Américain Taylor Phinney (EF Education First - Drapac) a terminé la 19e étape du Tour de France à la 145e et dernière place après avoir été victime d'une lourde chute dans une descente. Il a passé la ligne d'arrivée le nez en sang à plus de 40 minutes du vainqueur, le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo).

Vendredi soir, son équipe a annoncé que Phinney, 28 ans, souffrait d'une "petite fracture du nez ainsi qu'une autre du plancher de l'orbite", tout en précisant que Phinney n'avait pas de commotion cérébrale.

L'équipe n'a pas mentionné un quelconque abandon de Phinney, spécialiste du contre-la-montre. Samedi, la 20e étape proposera d'ailleurs 31 km d'exercice chronométré entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette. Dimanche, la Grande Boucle trouvera son épilogue sur la traditionnelle étape des Champs-Elysées.