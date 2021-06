Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), bien entouré pour tenter le doublé sur le Tour

Soutenu par une solide équipe UAE Team Emirates, le Slovène Tadej Pogacar va tenter de confirmer le 18 juillet prochain à Paris, sa victoire dans le Tour de France 2020. Le Slovène de 22 ans pourra compter sur des coureurs talentueux et expérimentés en montagne mais aussi sur le plat dans cette 108e édition qui s’élance samedi de Brest. Curiosité : les huit coureurs représenteront autant de nationalités.

Outre le maillot jaune, Pogacar avait décroché trois victoires d’étape dans le Tour de 2020, mais aussi le classement de la montagne et le maillot blanc de meilleur jeune.

Le grimpeur slovène a enregistré de nombreuses victoires cette année. Il a remporté la Tirreno-Adriatico et les tours des Émirats arabes unis et de Slovénie. En avril, Pogacar remporte son premier monument : Liège-Bastogne-Liège.

"C’est un privilège de revenir sur le Tour en tant que champion en titre. L’année a été difficile pour beaucoup de gens et nous espérons pouvoir offrir à tous 3 semaines de course passionnante. Mon année s’est très bien déroulée jusqu’à présent et je suis impatient de commencer ce Tour avec une bonne préparation et une bonne condition. J’ai confiance en moi et en mon équipe, nous sommes impatients de relever le défi."

Le Slovène sera aidé dans le Tour par le Polonais Rafal Majka (double vainqueur du maillot à pois), le Suisse Marc Hirschi, le Portugais Rui Costa, le Danois Mikkel Bjerg, l’Italien Davide Formolo, le Norvégien Vegard Stake Laengen et l’Américain Brandon McNulty.

Le manager espagnol Joxean Matxin Fernandez dirigera l’équipe et sera entouré des directeurs sportifs le Slovène Andrej Hauptman et le Suisse Simone Pedrazzini.

"Nous allons essayer de défendre le titre que Tadej a remporté l’année dernière, donc nous avons construit une équipe autour de lui. Nous avons un bon mélange de jeunesse et d’expérience pour soutenir Tadej avec un bloc solide de grimpeurs et aussi des coureurs solides pour les routes plates. Évidemment, nous serons fortement marqués par les autres équipes et ce ne sera pas une tâche facile, mais nous sommes confiants et savons qu’un grand résultat est tout à fait dans les capacités de Tadej et de l’équipe", a confié Fernandez en présentant sa sélection.

La sélection UAE Team Emirates :

Tadej Pogacar (Sln), Rafal Majka (Pol), Marc Hirschi (Sui), Rui Costa (Por), Mikkel Bjerg (Dan), Davide Formolo (Ita), Vegard Stake Laengen (Nor) et Brandon McNulty (USA).