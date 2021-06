Suivez le Tour de France en direct vidéo : 17e étape (Muret - Saint-Lary-Soulan), Peyresourde, Val-Louron-Azet et Portet au programme (LIVE intégral dès 11h40)

La RTBF vous propose de suivre en direct vidéo la 17e étape du Tour de France, qui relie Muret à Saint-Lary-Soulan sur 178,4 kilomètres.

Départ de la course à 12h10. Nous vous proposons de nous rejoindre dès 11h40.

L'avis de Christian Prudhomme, directeur de l'épreuve, sur l'étape sur le site du Tour : "Le Tour repartira du pied des Pyrénées pour les aborder différemment, avec cette étape à double visage, imposant du braquet sur plus de cent kilomètres avant que se dressent trois gros obstacles en enfilade : Peyresourde, Val Louron- Azet et, pour finir, les 16 km d'ascension à près de 9 % de moyenne de l'impitoyable col du Portet. Gros efforts demandés et spectacle assuré."