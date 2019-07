L'Australien Caleb Ewan a remporté ce mercredi la 11e étape du Tour de France qui a relié Albi à Toulouse sur 167 kilomètres. Il s'agit de la première victoire du sprinteur de Lotto-Soudal sur le Tour cette année. Il a devancé le Néerlandais Dylan Groenewegen.

Un groupe de 4 s'est très rapidement détaché en début d'étape, avec la bénédiction du peloton. Lilian Calmejane (Total-Direct Energie), Anthony Perez, Stéphane Rossetto (Cofidis) et le Belge Aimé De Gendt (Wanty-Gobert) sont tout de même resté à portée de vélo du peloton, qui n'a jamais donné plus de 3 minutes et qui a repris le dernier membre du quatuor à 5 kilomètres de l'arrivée.