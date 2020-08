Après deux jours à Nice, les coureurs du Tour de France quitte la Côte d'Azur en direction de Sisteron. Une étape à suivre en direct vidéo dès 11h55.



Les 198 kilomètres du jour seront marqués par quatre côtes. Mais la dernière ascension est placée à plus de 45 bornes de la ligne. Cela devrait laisser le temps aux équipes de sprinters de s'organiser derrière une éventuelle échappée. Elia Viviani, Sam Bennett, Cees Bol, Caleb Ewan et d'autres hommes rapides, comme Alexander Kristoff, vainqueur de la première étape, sont prêts à relever le défi.

Le peloton devra franchir le Col du Pilon (3e cat. 8,4 km à 5,1% de moyenne) au km 55 et le Col de la Faye (3e cat. 5,3 km à 4,8%) au km 63,5, plus loin se présentera le Col des Lèques (3e cat. 6,9 km à 5,4%) au km 117,5 et à 47 km de l'arrivée le Col de l'Orme (4e cat. 2,7 km à 5%).



Dans un Tour très montagneux, les sprinters devront profiter de chaque opportunité.