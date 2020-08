Le peloton du Tour de France va déjà s'attaquer aux premiers cols ce dimanche au cours d'une deuxième étape dont l'arrivée sera à nouveau jugée à Nice. Une étape à suivre en direct vidéo dès 12h50.

Au moins vingt coureurs, voire plus, ont goûté au bitume samedi lors de l'étape initiale du Tour de France. Trois d'entre eux ne seront pas ce dimanche à 13 heures au départ: Rafael Valls, Philippe Gilbert et John Degenkolb. Pour les autres, les 186 km du parcours qui comprend trois cols et plus de 4000 mètres de dénivelé positif s'annonce très difficile et ne permettra pas aux coureurs qui en ont le plus besoin de récupérer. Les favoris pour le classement final devront être présents sous peine de risquer de perdre déjà leur chance de succès sur les Champs-Elysées.

La deuxième étape du Tour de France s'annonce de haute facture. Il y a 25 points à gagner pour le maillot de montagne et le peloton devra franchir le Col de la Colmiane (16,3 km à 6,3%), le Col de Turini (14,9 km à 7,4%) et le Col d'Eze (7,8 km à 6,1%) et dans le final il y aura 8, 5 et 2 secondes de bonification pour le maillot jaune au Col des Quatre Chemins. Il restera alors 9 kilomètres de descente jusqu'à la ligne d'arrivée.

Le classement général établit sur la Promenade des Anglais devrait donc déjà être bouleversé...



"Une étape de montagne avec deux passages au-delà des 1 500 mètres dès le deuxième jour de course, c’est une première" souligne Christian Prudhomme.