Suivez la deuxième étape du Tour 2020 : Déjà un premier test pour les favoris (LIVE 12h50)

Le peloton du Tour de France va déjà s'attaquer aux premiers cols ce dimanche au cours d'une deuxième étape dont l'arrivée sera à nouveau jugée à Nice. Une étape à suivre en direct vidéo dès 12h50.



Le classement général établit sur la Promenade des Anglais devrait déjà être bouleversé par les ascensions de la Colmiane, du Turini (1ère catégorie) et du col d'Eze (2e catégorie). Le col des quatre chemins, non répertorié pourrait aussi aider à animer le final.



"Une étape de montagne avec deux passages au-delà des 1 500 mètres dès le deuxième jour de course, c’est une première" souligne Christian Prudhomme.