RTBF.be/sport vous propose de suivre la 6e édition de La Course by le Tour , ce vendredi à partir de 9h55. L'épreuve change à nouveau de format mais Annemiek van Vleuten, gagnante en 2017 et 2018, et les Néerlandaises feront encore partie des favorites.



Après les Champs Elysées (2014-2016), après l’enchaînement d'un course en ligne et d'un chrono (2017) et après un parcours montagneux (2018), l'épreuve féminine d'ASO se disputera en circuit autour de Pau (121 kilomètres, 5 tours). La côte de Gelos (1,1 km à 7,8%) sera à gravir quatre fois. Le final, avec un passage à 17% dans le dernier kilomètre, devrait sourire à une puncheuse.



Il y aura dix Belges au départ avec notamment la championne de Belgique Jesse Vandenbulcke (Doltcini- Van Eyck Sport), Valerie Demey (CCC-Liv), Lotte Kopecky, ou encore une certaine Cameron Vandenbroucke (Lotto-Soudal Ladies).