C’est une étape de prestige sur laquelle les championnes vont s’affronter, ce mardi 17 juillet, à l’occasion de la cinquième édition de La Course. Comme l’année dernière en arrivant au col d’Izoard, l’épreuve sera montagneuse entre Annecy et le Grand-Bornand.

En revanche cette année, il n’y aura qu’une seule étape, de 112,5 kilomètres, et ce ne sera pas une promenade de santé. En effet, quatre ascensions sont répertoriées au classement de la meilleure grimpeuse : Bluffy, Saint-Jean-de-Sixt, Romme et la Colombière.

La Course by Le Tour de France empruntera 78 kilomètres de l’étape masculine disputée ce mardi également, les 28 premiers entre Annecy et Thônes puis les 50 derniers entre Bonneville et Le Grand-Bornand.