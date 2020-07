Suivez la 5e étape du Tour Virtuel : le peloton s'attaque au Mont Ventoux

Le Tour de France virtuel revient pour un troisième week-end. La cinquième étape est très attendue. Avec la mythique ascension du Mont Ventoux, les grimpeurs devraient trouver un terrain propice à leurs qualités. L’arrivée sera jugée à hauteur du Châlet Reynard.

Le Team Tibco-Silicon Valley Bank occupe la première place au classement du maillot jaune après une très belle prestation collective dimanche dernier dans la quatrième étape qui a vu la jeune April Tacey (Drops) signer un doublé. Les équipières de Lauren Stephens comptent 277 unités pour 219 à Drops et 206 au Team Twenty20.



Chez les hommes, la formation NTT Pro Cycling domine l’épreuve. Elle détient les maillots jaune, vert et blanc. Signe de sa main mise, l’équipe sud africaine possède quasiment deux fois plus de points (502 contre 260) que Rally Cycling, son plus proche poursuivant au classement par équipes qui additionne tous les rankings. Israel Start Up nation, qui sera privée Freddy Ovett (vainqueur de la 4e étape) tentera de défendre sa tunique à pois.

Chez les femmes, c’est Ashleigh Moolman (CCC-Liv) qui a remporté la 5e étape. La Sud-Africaine s’était isolée en tête à 5km de l’arrivée en compagnie de Sarah Gigante (Team TIBCO-SVB). Elle a ensuite lâché l’Australienne à 1,5km de l’arrivée.

►►► Lire aussi : Attaque fantôme, gain de puissance,… ces bonus qui vont pimenter le Tour Virtuel