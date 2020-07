Suivez la 3e étape du Tour de France Virtuel, une course rapide au menu (LIVE vidéo 15h)

Le Tour de France virtuel revient pour un deuxième week-end. Ce samedi la 3e étape s'annonce ultra rapide sur la route à grande vitesse de Watopia. Une seule côte est répertoriée sur la boucle de 24 kilomètres, empruntée à deux reprises. Quatre sprints intermédiaires viendront rythmer la course.



Nous vous donnons rendez-vous sur Auvio et sur RTBF.be/sport à 15h pour la course dames et à 16h pour la course hommes.

Après la victoire inaugurale d'April Tacey (Drops), le Team Timbco-Silicon Valley a fêté le succès d'étape de Lauren Stephens et a réussi un belle prestation collective pour s'emparer du maillot jaune.



Chez les hommes, l'équipe NTT domine cette grande boucle virtuelle. Vainqueur de la première étape avec Ryan Gibbons et détentrice du maillot jaune, du maillot vert et du maillot blanc, la formation sud africaine a frappé fort lors du premier week-end. Bien aidé par Julien Bernard, Trek-Segafredo s'est remplacé au général.