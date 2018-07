Le Tour de France continue! RTBF.be/sport vous propose de suivre la 10ème étape, qui relie Annecy au Grand Bornand sur 158,5 kilomètres. Rendez-vous dès 13h05 pour suivre cette étape en direct!

Annecy sera le départ de la 10e étape mardi, direction le Grand Bornand avec au programme 158,5 km de route dans les Alpes, trois cols de première catégorie et la montée du plateau des Glières, hors catégorie. Le peloton devra ainsi se farcir le col de Bluffy puis celui de la Croix Fry avant le plateau des Glières, "avec, après le passage au sommet, près de 2km de voie carrossable... mais non bitumée", a préfacé Christian Prudhomme, le patron du Tour. Les grimpeurs devront assurer ensuite l'enchaînement du Col de Romme et la Colombière.