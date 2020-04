Suite au coronavirus, l'incroyable Tour de France de Romain Wolkowicz

En cette période de confinement, les challenges réalisés par les sportifs amateurs se multiplient mais celui qu’est en train de réaliser Romain Wolkowicz, un Liégeois de 28 ans, s’apparente à une sacrée prouesse. Suite au report, voire à l'annulation du Tour de France 2020, ce coureur cycliste amateur de l’équipe " Pepinster Primeurs " effectue son propre Tour de France, en parcourant le même kilométrage que celui de la Grande Boucle. Soit 3.470 km, en trois semaines, tout en restant bien entendu confiné en Belgique.

Contraint au chômage économique en raison de la crise du covid-19, Romain Wolkovitch, passionné de vélo, a donc décidé, du jour au lendemain, de relever cet incroyable défi : " Vu la situation, je commençais à m’ennuyer chez moi, à la maison. Alors, au lieu de rester inactif, j’ai décidé de parcourir toutes les étapes du Tour de France prévu au mois de septembre, du moins si l’épreuve a bien lieu. 3.470 km en 21 jours avec 2 journées de repos ".

Chaque jour, depuis plus de deux semaines, au départ d'Angleur, où il habite, Romain enchaîne donc les étapes calquées sur ce Tour 2020 en essayant de varier au maximum le parcours. " C’est un peu au jour le jour. Ce mercredi, par exemple, j’ai effectué une partie du parcours de la Flèche Wallonne avec évidemment l’ascension du Mur de Huy. Et ce dimanche, je ferai un petit clin d’œil à Liège-Bastogne-Liège avec la Redoute et toutes les belles côtes de la région ". S’il alterne étapes de plaine et étapes plus vallonnées, son terrain de jeu préféré reste la province de Liège et les routes empruntées par la Doyenne : "Je roule souvent du côté de Werbomont et Stoumont où on retrouve de belles côtes. Ce n’est peut-être pas ce qui a de plus facile mais je ne veux pas faire que du plat. Il faut bien durcir un peu le challenge et je suis assez fier de moi puisque jusqu'à présent, ma moyenne horaire est de 30 km/h ".

Il s’agit en effet d’un sacré challenge pour Romain Wolkowicz qui a démarré son Tour de France le mercredi 8 avril. Contrairement aux coureurs professionnels, c’est tout seul, sans aucune aide extérieure qu’il accompli cet exploit : " Je n’ai pas le soutien et l’encadrement des professionnels. Je n’ai pas de kiné pour me masser le soir. Je me débrouille tout seul. Mes tendons souffrent un peu mais je me soigne avec de la pommade. Je n’ai pas trop de crampes. Il faut dire que je m’alimente correctement et je m’hydrate beaucoup. C’est important vu le nombre de kilomètres parcourus quotidiennement ". Idem en ce qui concerne l’entretien du vélo. Romain ne dispose pas de mécanicien. " Comme je l’ai dit, je fais tout moi-même. J’ai ma chambre à air en cas de crevaison et je suis bien équipé si je rencontre un souci technique ou mécanique. Je touche du bois mais j’ai été épargné par les crevaisons ".

S’il peut compter sur le soutien de sa famille et de ses amis qui ne cessent de l’encourager à distance, Romain passe 5 à 6 heures par jour sur la selle de son vélo et cela depuis plus de 2 semaines. Il est en tout cas bien décidé à aller au bout de son pari un peu fou : " Jusqu’ici tout va bien. Je n’ai pas rencontré de pépins physiques. La météo est particulièrement clémente avec généralement du soleil et des températures agréables. Et puis, il n’y a pas beaucoup de voitures sur les routes même si je commence à en voir un peu plus depuis cette semaine. C’est certainement un signe du déconfinement annoncé ".

L’arrivée du Tour de France de Romain Wolkowicz est programmée ce jeudi 30 avril. Une arrivée prévue non pas à Paris, sur les Champs-Elysées, mais, de manière beaucoup plus discrète et confidentielle, dans le centre de Liège. " Je terminerai en effet ce Tour par une courte étape avec un parcours relativement plat. Je bouclerai les derniers kilomètres à Liège où l’arrivée est fixée dans le centre-ville vers 20 heures. Je profiterai donc des applaudissements, comme chaque soir depuis le début du confinement. Même si ces encouragements ne sont pas pour moi, mais pour le personnel soignant, je les prendrai quand même un peu pour moi (rires…) ".