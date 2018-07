Stuyven compte sur l'étape des pavés pour se distinguer

Présent en 2016, Jasper Stuyven dispute son deuxième Tour de France. L'année dernière, le coureur Trek-Segafredo avait opté pour le Giro et en 2015, il avait disputé la Vuelta, remportant une étape.

En 2016, Stuyven a porté le maillot à pois pendant quelques jours. Il est passé près de la victoire lors de la 2e étape à Cherbourg, se faisant rejoindre à 450 mètres de la ligne, alors qu'il s'était extirpé seul d'un groupe de fuyards à 8,5 kilomètres de l'arrivée.

En attendant, le Louvaniste a désormais un peu plus d'expérience. Il débarque sur le Tour avec ambition, bien qu'il doive aider son leader Bauke Mollema, un des quatorze coureurs néerlandais au départ, et mener le sprint pour John Degenkolb, un des onze allemands.

"L'équipe m'a accordé plusieurs chances. Surtout dans la première semaine et certainement dans l'étape des pavés (Arras-Roubaix, le 15 juillet, ndlr). J'ai vraiment hâte d'y être", a déclaré Stuyven.

"Au début de cette saison, j'avais déjà indiqué que j'aimerais de nouveau participer au Tour. L'année dernière, j'en avais moins envie car Alberto Contador était dans l'équipe et tout le monde devait être pleinement à son service. Si j'avais cru qu'Alberto pouvait gagner, alors j'aurais disputé ce Tour, mais je n'en étais pas convaincu. J'ai donc préféré aller au Giro, où je pouvais tenter ma chance. Bien sûr, j'aimerais gagner un grand Tour avec un leader, mais quand vous ne croyez pas en ses chances, il est plus difficile de vous sacrifier. Maintenant, nous démarrerons le Tour avec un leader, mais Bauke est différent d'Alberto. S'il gagne le Tour, il le fera comme outsider. Il n'est pas un leader qui demande à tout le monde de se mettre à son service à partir du kilomètre zéro. C'était le cas avec Alberto. Je sais que j'aurai le droit de faire mon propre truc dans ce Tour et c'est volontiers que j'assumerai ma part de travail pour Bauke en montagne. Sans problème, mais dans d'autres étapes, je tenterai ma chance et c'est important pour l'évolution de ma carrière."