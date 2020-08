Steven Kruijswijk forfait pour le Tour et reprogrammé sur le Giro

Le Néerlandais Steven Kruijswijk, troisième du dernier Tour de France, ne sera pas au départ de la Grande Boucle le 29 août prochain. Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma ne s'est pas remis de sa chute au Critérium du Dauphiné la semaine dernière.

"Les conséquences de ma chute sont plus sérieuses que ce que j'espérais. A mon grand regret, je ne pourrai pas participer au Tour de France en raison d'une fracture à l'épaule et de nombreuses éraflures. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement et je vais ensuite préparer le Giro, mon nouvel objectif", a fait savoir Kruijswijk via le site internet de son équipe.

Kruijswijk s'ajoute donc aux prétendants à la victoire du prochain Tour d'Italie qui a perdu un protagoniste avec la chute de Remco Evenepoel mais qui récupère deux coureurs de renom avec le Néerlandais et avec Geraint Thomas, écarté de la sélection Ineos pour le Tour de France au même titre que Christopher Froome.

L'équipe Jumbo-Visma misera donc sur deux capitaines sur la Grande Boucle avec Primoz Roglic comme premier coureur protégé et un Tom Dumoulin en forme ascendante comme autre prétendant à la victoire. Le Norvégien Amund Grondahl Jansen prendra lui la place de Kruijswijk dans la sélection pour le Tour de France.