Steels sur la poussette d'Alaphilippe : "C'est interdit et la sanction est juste"

C’est l’un des sujets de discussion sur la route du Tour. Julian Alaphilippe, poussé par un soigneur dans le Galibier, a reçu une amende. Certains estiment qu’il aurait dû écoper d’une pénalité en temps.



"Ce n’est pas quelque chose qui fait la différence", défend Tom Steels, directeur sportif de Deceuninck-Quick Step. "Je sais que c’est le Tour et que des petites choses prennent beaucoup d’ampleur. Mais pour nous ce n’est pas important. Ce n’est pas une poussée de dix secondes mais tu ne peux pas le faire, c’est clair. Et la sanction est juste. Mais il ne faut pas en faire toute une histoire. L’histoire s’écrit dans les côtes et les descentes. C’est interdit, on le savait".