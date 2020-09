Le peloton s'élance de Le Teil et prend la direction de Mont Aigoual pour une arrivée inédite lors de la sixième étape du Tour de France 2020. Une étape de 191 kilomètres à suivre en direct vidéo dès 11h50.



"L’arrivée au Mont Aigoual se situera sur un vaste plateau, aux confins des départements du Gard et de la Lozère. Les escaliers qui permettent d’y accéder donneront à la journée une tonalité piégeuse en particulier lorsqu’il faudra s’attaquer aux rudes pourcentages du col de la Lusette. Au sommet, il restera une quinzaine de kilomètres jusqu’à la ligne d’arrivée. La plus grande vigilance sera de mise pour les favoris du Tour", prévient Christian Prudhomme.