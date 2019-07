Simon Yates "très fier" d'avoir gagné sur les 3 Grands Tours

Le Britannique Simon Yates a remporté la 12e étape du Tour de France (WorldTour) jeudi à Bagnères-de-Bigorre s'offrant ainsi sa première victoire dans la Grande Boucle, mais il porte à six ses succès dans un Grand Tour et rentre ainsi dans le cercle des coureurs ayant réussi à s'imposer à la fois au Tour de France, au Giro et dans le Tour d'Espagne.

"J'en suis très fier", a confié le coureur de Mitchelton-Scott à l'arrivée de cette première étape dans les Pyrénées. "Dans le final, c'était très nerveux, mais finalement j'ai réussi à m'imposer. Mon directeur sportif m'a très bien aidé pour savoir où j'étais (dans les derniers hectomètres). Je suis simplement là pour travailler pour Adam (son frère jumeau). C'était la seule occasion que j'ai eue depuis le début du Tour pour moi-même, j'en ai profité. Je pense qu'Adam est prêt, il a l'air d'être en pleine forme, c'est son territoire maintenant. J'espère qu'il ira fort et je serai là pour l'aider."

Simon Yates, 26 ans, signe sa 17e victoire professionnelle. Il a remporté une étape de la Vuelta en 2016 et 2018, année où il a gagné trois étapes du Tour d'Italie.