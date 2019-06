Selon L'Equipe, Philippe Gilbert ne participera pas au Tour de France

2 juillet 2011 : Philippe Gilbert en jaune sur les routes du Tour de France - Tour de France 2011 -... Philippe Gilbert a remporté la 1ère étape du Tour de France et enfile donc le maillot jaune. A dix kilomètres de la ligne, une spectatrice trop avancée sur la route provoque une chute. Seul un tiers du peloton peut l'éviter. Alberto Contador, Ivan Basso et Samuel Sanchez sont piégés et ne peuvent accompagner le premier groupe ! Devant, on se dispute la victoire d'étape et le maillot jaune. Dans le Mont des Alouettes, Fabian Cancellara lance la bagarre, Gilbert saute dans sa roue et dépose tout le monde. Il s'impose devant Cadel Evans et Thor Hushovd et enfile le maillot jaune.