Schleck : "Thomas n'est pas un pur grimpeur mais un coureur complet"

Geraint Thomas (Sky) s'est emparé du maillot jaune du Tour de France après sa première grande victoire en montagne. Andy Schleck et Patrick Lefevere analysent l'évolution du Gallois qui en quelques années est devenu un vrai coureur de tours.



Multiple champion du monde et olympique sur la piste, "G" s'est d'abord révélé dans les classiques pavés avant de se tourner vers les courses à étapes. Andy Schleck évoque cette "transformation" qui n'est pas à la portée de tous les coureurs. "Il a beaucoup évolué. Lui et Froome étaient des "petits" coureurs mais avec un grand potentiel. Ils sont arrivés dans une bonne équipe qui les a aidés à se développer. Là, ils sont au top. Il faut avoir le talent et le mental. Quelqu’un qui peut faire un record sur heure sur la piste, il a un potentiel. Il faut le développer. Ce n’est pas un pur grimpeur mais c’est un coureur complet."



Le rôle de l'équipe n'est pas à négliger. "Pour certaines équipes comme Once dans le temps, Movistar ou Sky n’aiment pas trop les Classiques", explique Patrick Lefevere. "Pour elles, un podium à Paris ou dans un Grand Tour à plus de valeur publicitaire qu’une classique. Elles essaient de transformer leurs coureurs en spécialistes de Grands Tours. Thomas aimait les pavés. Mais il a perdu du poids et cette année à Roubaix cela n’a pas été un grand succès (il n'a pas terminé)."



A 32 ans, Thomas a déjà brillé sur Paris-Nice (2016) ou le Dauphiné (2018). Du coup, la prise de pouvoir de l'ancien vainqueur du GP de l'E3 ne surprend pas le dernier luxembourgeois lauréat du Tour. "Il avait quand même montré les dernières années qu’il pouvait être un leader et rouler devant. Toute l’équipe m’a vraiment impressionné. Les circonstances de course n’étaient pas faciles mais ils sont restés calmes."



"On sait qu’il avait fait de ce Tour de France un objectif", embraie le boss de Quick Step. "Il était déjà devant au classement. Il a saisi l’occasion. Il a mis Froome dans un position défensive. C’était clair qu’il y avait deux leaders dans l’équipe". Thomas a lui assuré était toujours le N.2 - "a nice back up" - et qu'il était prêt le cas échéant à rouler pour Froomey.



Reste à savoir comme la Sky va gérer cette situation. "Avoir deux leaders ? C’est un problème de luxe", affirme Lefevere.



Thomas, qui a terminé deux fois 15e du Tour, peut-il tenir sur trois semaines ? "Je n’ai aucun doute le concernant. J’ai parlé avec lui, il est très serein et super calme", confie Schleck. "Pour la Team Sky, l’important c’est que l’équipe gagne. Est-ce que Froome doit gagner ? Est-ce qu’il deviendra le lieutenant ? On verra ce mercredi. C’est une étape très difficile. Je pense que ça va bouger derrière parce qu’ils sont nombreux à avoir perdu du temps."



"Maintenant, c’est à Froome de jouer. Il ne peut pas l’attaquer frontalement. Il doit juste attendre que Thomas ait un mauvais jour", souligne le manager belge.