Saugrain sur la présence de Froome : "J'espère que l'on n'aura pas de mauvaises surprises sur le bord des routes"

Chris Froome a été blanchi pas l'UCI et plus rien ne s'oppose à sa participation au Tour de France. Il visera une 5e victoire à Paris ... dans une atmosphère particulière.



"Christopher Froome a déjà démontré de très grosses qualités à faire abstraction de ces éléments", affirme Cyril Saugrain notre consultant. "On a quand même la sensation que ce sont des choses qui le touchent au fond de lui-même mais qu'il sait rester concentré sur son objectif. Et il n'en a qu'un seul : gagner un cinquième Tour de France."



La grande inconnue, c'est la réaction du public. "Maintenant, c'est clair que le Tour de France risque de vivre des moments difficiles. J'espère que l'on n'aura pas de mauvaises surprises sur le bord des routes. C'est un peu la problématique du Tour de France. C'est une course ouverte, gratuite et accessible à tous. On pourrait malheureusement tomber sur des gens qui ne comprennent pas cette décision et qui voudraient se faire justice eux-mêmes. Tout ce qui pourrait se passer autour de la présence de Froome apporterait une image négative au sport au cyclisme et à l'organisateur ASO", conclut l'ancien vainqueur d'étape du Tour.