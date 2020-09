Saugrain: "Bennett et Sagan pour le maillot vert... sur des terrains différents"

L'Irlandais Sam Bennett a remporté mardi la 10e étape du Tour de France lors d'un sprint massif sur l'île de Ré, où le Slovène Primoz Roglic garde le maillot jaune. Bennett a dominé Caleb Ewan et Peter Sagan sur la ligne, après un parcours plat mais très nerveux, avec plusieurs chutes, entre l'île d'Oléron et l'île de Ré.

Comme tous les soirs, nous avons posé trois questions à Cyril Saugrain, notre consultant.

Peter Sagan ou Sam Bennett pour le maillot vert ?

"La question est intéressante car ça fait quelques temps qu'on a un Sagan qui domine le maillot vert. On a deux coureurs qui vont essayer de remporter le maillot vert avec des profils différents, sur des terrains différents. Le premier (Bennett) sur les victoires d'étapes et l'autre (Sagan) qui doit aller chercher presque tous les points dans les sprints intermédiaires durant les étapes de moyenne montagne afin de combler la différence. Ca va être chouette à suivre."

De la crispation et des chutes aujourd'hui : pourquoi ?

"Il y a eu beaucoup de nervosité car il y avait des risques de bordure, la présence du vent et des virages. Il fallait être devant, être bien placé. On a eu beaucoup de rétrécissement, de petites routes. Ca frotte dans le peloton, on touche une roue et ça vient s'entasser sur des petites routes."

Pogacar a déjà perdu Aru et, aujourd'hui, Formolo a l'air mal en point (ndlr : on suspecte une clavicule cassée). Peut-on, même quand on est un talent comme lui, jouer la gagne avec une équipe aussi faible, décimée ?

"C'est déjà arrivé dans le passé. Si Pogacar perd Formolo, il va perdre un atout essentiel pour les Alpes et pour les étapes difficiles à venir. S'il n'a plus d'équipier, il devra essayer de caler sa course sur son adversaire direct, Roglic, et qu'il essaie de le distancer uniquement à la pédale le jour où ils ne seront plus nombreux pour la victoire. On va voir toute l'intelligence de Pogacar. Début de réponse demain en fonction de la présence ou non de Formolo."