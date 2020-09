Sam Bennett submergé par l'émotion : "Je suis sous le choc"

10ème étape : Île d'Oléron > Île de Ré : Victoire de Sam Bennett - Tour de France 2020 -... Après une journée de repos, la dixième étape du Tour de France 2020 reliait ce mardi deux îles : celle d'Oléron à celle de Ré, sur un parcours de 168,5 kilomètres. Une étape avec deux tentatives de bordure et plusieurs chutes, impliquant notamment Pogacar, Martin et Alaphilippe. Le sprint a été remporté par le rapide Sam Bennett (qui reprend le maillot vert), devant Ewan et Sagan.