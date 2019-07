Salomé, apprentie reporter sur le Tour de France

Sur un événement comme le Tour de France, 2000 journalistes et photographes sont accrédités. Chaque jour, ça grouille de monde en salle de presse. Les journalistes viennent des 4 coins de la planète pour couvrir la course. Mais à côté des médias traditionnels, il y a aussi des journalistes en herbe. Des jeunes prennent la plume ou le micro et ils s’essaient au métier de journaliste à l’occasion de la grande boucle.

Cette année, ils sont 21 comme le nombre d’étapes du Tour. Ce sont des ados qui ont entre 10 et 17 ans. Ils font partie de " Média-Pitchounes ", une association qui permet à des jeunes de faire des reportages sur les routes du Tour. Une expérience qui peut faire naître des vocations. La relève semble assurée avec Salomé Nunez, une jeune Toulousaine, passionnée de cyclisme qui rêve de devenir... journaliste.