Sagan vise le maillot vert, les débuts de Schachmann au Tour

Gand-Wevelgem 2018, victoire de Peter Sagan - Gand-Wevelgem - 25/03/2018 Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a décroché la 80e édition de Gand Wevelgem. Il s'est imposé dans un sprint de costauds au terme d'une course dure. Avec trois succès, il rejoint Eddy Merckx, Rik Van Looy, Robert Van Eenaeme, Mario Cipollini et Tom Boonen, les autres triples vainqueurs au palmarès. Le Slovaque monte aussi pour la sixième fois sur le podium de cette course, une première.