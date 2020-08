Sagan vise le maillot jaune au terme de la première étape

Peter Sagan vise le maillot jaune, qu’il a déjà porté en 2016 et 2018, lors de l’étape d’ouverture à Nice. "La victoire d’étape offre aussi le maillot jaune. Donc, cela signifie un joli supplément", a rappelé le chef de file de BORA-hansgrohe, qui trouvera un parcours sur mesure.

La première étape, les coureurs affronteront deux côtes de troisième catégorie et de nombreuses autres. Après la dernière difficulté, il restera environ 30 km à parcourir. "Nous verrons si je survivrai aux ascensions. Si c’est le cas, je lutterai pour le maillot jaune, pourquoi pas ? Il faut croire en soi. Je ne sais pas si ce sera un sprint du peloton, on ne peut pas le prévoir. Si je ne réussis pas, il me sera plus difficile de conquérir ce jaune, car le deuxième jour, il y a déjà une étape de montagne difficile au programme. Bien sûr, cela peut réussir le troisième jour, mais alors peut-être qu’on aura vraiment droit à un sprint du peloton et que ce ne sera pas facile non plus."

Sagan a déjà remporté le maillot vert à sept reprises. "Ça va être un Tour de France difficile, mais je vais le faire. Qui sont mes concurrents ? Je ne sais pas encore. On verra au bout d’une semaine".

De toute façon, il sait que ce sera un Tour bizarre. "Avec ce virus et la bulle dans laquelle nous voyageons, cela va être imprévisible. J’espère que nous arriverons à Paris, cela dépend de la façon dont les gens se comporteront autour de nous. L’atmosphère sera différente de celle des années précédentes. On ne peut pas le nier, mais il est nécessaire de rendre le Tour sûr. Les gens peuvent apprécier la course à la télévision."