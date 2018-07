Sagan: "Un grand merci à Greg van Avermaet"

Peter Sagan s'est imposé en costaud ce mercredi, lors de la 5ème étape du Tour "J'ai discuté avec Sonny Colbrelli aujourd'hui pendant l'étape et je lui ai dit: 'Sonny, ne me surprends pas aujourd'hui, pas de blague'. Et il m'a répondu 'Non Peter, laisse moi une victoire, seulement une'. Je lui ai dit non. Je dois remercier mes coéquipiers qui ont fait un très bon travail à nouveau, on a contrôlé l'essentiel de la course avec BMC. Ils m'ont amené dans une excellente position à l'approche des deux derniers kilomètres, avec le travail de Sky. Je m'attendais à des attaques, Philippe Gilbert a attaqué, très tôt. Greg van Avermaet a lancé le sprint très tôt, ce qui parfaitement amené le sprint avec Colbrelli. Donc je dis un grand merci à Greg! J'espère pouvoir encore m'améliorer, sinon je me demande comment je vais faire pour passer toutes ces montagnes. Le Tour est encore très longs avec beaucoup d'étapes. J'ai eu un mauvais jour avec le contre-la-montre par équipes, et j'espère que ce sera le seul jour sans de mon Tour de France."