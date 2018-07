Sagan se pare de jaune : "De la chance que Colbrelli ne me saute pas sur la ligne"

Peter Sagan a endossé le maillot jaune à l'issue de sa victoire dans la deuxième étape du Tour de France ce dimanche à La-Roche-sur-Yon à l'issue d'un sprint chaotique.

"Je dois dire un grand merci à mes équipiers qui ont couru devant les trente derniers kilomètres. A la fin, je m'attendais à quelque chose de plus facile mais le parcours était très difficile dans le final, très vallonné, a commenté le Champion du Monde slovaque qui ajoute un neuvième succès à son palmarès dans la Grande Boucle. J'ai pensé qu'il valait mieux attendre le plus longtemps possible avant de lancer mon sprint. Démare est parti le premier avec Degenkolb. J'ai pu les dépasser. J'ai eu de la chance que Colbrelli ne me saute pas sur la ligne. Je suis ravi de prendre le maillot jaune également. Le porter pour un jour ou plus, c'est toujours particulier. On va essayer de le garder à l'issue du contre-la-montre par équipe. Tout est possible."