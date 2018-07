Sagan règle un sprint en petit comité à La Roche-sur-Yon et s'empare du maillot jaune

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a remporté la deuxième étape du Tour de France à La Roche sur Yon. Le champion du Monde s'est imposé au sprint. Il a réglé un groupe d'une dizaine de coureurs. Le peloton a été coupé en deux par une chute à 1,9 kilomètres dans laquelle a été impliquée Fernando Gaviria (Quick Step) le maillot jaune. Le Slovaque s'empare aussi des maillots jaune et vert. Clin d’œil de l'histoire, Eloi Meulenberg , le dernier vainqueur à La Roche-sur-Yon, portait le maillot arc-en-ciel. Sagan, 2e au classement du maillot vert derrière Gaviria, avait fait le choix de porter sa tunique de champion du Monde. Sagan a évité le carton des derniers kilomètres comme Philippe Gilbert (Quick Step Floors), Sonny Colbrelli (Barhain-Merida) ou Arnaud Démare (Groupama-FDJ). C'est le Français qui lancé le sprint. Le Slovaque est resté calé dans sa roue et l'a débordé. Il a ensuite résisté au retour de Colbrelli. Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) se classe 6e et premier belge.

Dion Smith, maillot à pois, une première pour Wanty



Sylvain Chavanel (Direct Energie) a été le grand animateur de la journée. Le Français, tout nouveau détenteur du record de participations au Tour de France, a fêté dignement sa 18e Grande Boucle et les 62 ans de Jean-René Bernaudeau, son patron. Mimosa s’est offert un cavalier seul de plus de 130 kilomètres sur les routes de Vendée.



Au départ, le vétéran de Direct Energie était accompagné de Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) et Michael Gogl (Trek). Les deux hommes se sont relevés après le passage dans la côte de Pouzages qui a permis au Kiwi de Wanty de s’emparer du maillot à pois. Une première dans l’histoire de la formation belge.



Tsgabu Grmay (Trek) et Luis Leon Sanchez (Astana) ont quitté la course respectivement en raison de "sévères douleurs abdominales" et d’une chute.