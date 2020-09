Sagan, maillot vert déçu : "L’équipe a fait un super travail, tout allait bien à part le final"

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a récupéré le maillot vert à l’issue de la 7e étape, remportée par Wout van Aert. Son équipe a fait exploser le peloton dans un début d’étape ultra-rapide qui a éliminé beaucoup de sprinters (Bennett, Ewan, …). Débarrassé de ses concurrents, l’ancien champion du monde avait une très belle affaire à faire.



"Je suis déçu parce que l’équipe a fait un super travail dès le départ. Tout allait bien, à part dans le final. Mais oui l’équipe a fait du super boulot. Même lors des bordures, avec Emmanuel Buchmann on a réussi à rester dans le 1er groupe", a confié Peto après l’arrivée.



Malheureusement, il n’a pas pu défendre totalement ses chances dans l’emballage final. 13e sur la ligne, il n’a grappillé que quelques unités.



"J'avais fait une étape similaire en 2013, on avait tiré toute la journée pour décrocher les autres sprinteurs et j'avais gagné. Pas cette fois, mais je suis très fier de mes coéquipiers. Je n'ai pas eu de chance au sprint car ma chaîne s'est un peu bloquée. J'étais dans la roue de Van Aert et j'ai dû m'appuyer sur quelqu'un pour ne pas chuter. J'ai eu de la chance de ne pas tomber, car je pédalais dans le vide. C'est ce qui fait que le cyclisme est intéressant, parfois ça marche, d'autres fois, non. Le Tour de France est encore long."