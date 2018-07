Sagan: "Le Tour est encore loin d'être fini"

Peter Sagan a levé les bras pour la troisième fois sur ce Tour de France vendredi à Valence. "Je suis très content", a indiqué le Slovaque après être monté sur le podium. "Le passage par les Alpes était très dur, et mon timing dans le sprint était loin d'être parfait, mais je m'impose quand même et j'en suis fier".

"Les trois jours précédents n'étaient pas des plus faciles, donc tout le monde était content que cela soit un peu plus calme dans cette étape, que l'on puisse se rétablir un peu. (...) Je dois remercier mes coéquipiers qui ont fait un super boulot pour me positionner à l'avant".

"Je pensais que j'allais être un peu en retard, à 600m j'étais encore très loin", admet-il. "Sur la partie en faux plat j'ai dû vraiment batailler pour avancer encore. Je suis finalement parvenu dans la roue de Kristoff et je suis content d'avoir pu les battre, lui et Démare".

Au classement du maillot vert, le Slovaque compte désormais 398 points, devant Alexander Kristoff qui en totalise 170. "Le Tour est encore loin d'être fini", relativise Sagan. "On dirait peut-être que je suis déjà assuré d'avoir le maillot vert, mais je dois encore faire en sorte de ne pas avoir de soucis les prochains jours, d'atteindre Paris en bonne santé et de franchir l'arrivée. On n'y est pas encore", rigole-t-il.