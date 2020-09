Peter Sagan - © DAVID STOCKMAN - BELGA

Sagan: "J'ai vu un petit espace et j'ai essayé de passer, c'est tout" - Cyclisme - Tour de France... Peter Sagan a préféré garder le silence mercredi après avoir été rétrogradé de la 2e à la 85e place pour avoir poussé Wout van Aert lors de l'emballage finale de la 11e étape du Tour de France. Le Slovaque de l'équipe Bora-Hansgrohe a attendu que la nuit passe pour s'exprimer mais n'a pas changé sa façon de répondre aux questions des journalistes en gardant son ton franc et direct. "Que puis-je expliquer ? Je me suis trouvé sur le côté droit de la route, j'ai vu un petit espace et j'ai essayé de passer. C'est tout. Je ne pensais pas que le mouvement était si dangereux. J'avais de la vitesse et je voulais passer", a-t-il raconté jeudi matin avant le début d'une 12e étape où l'ancien triple champion du monde espère récupérer des points au classement du maillot vert. "Je dois juste accepter cette décision peu importe ce que j'en pense. La seule personne dans une position dangereuse dans le sprint d'hier, c'était moi", a-t-il ajouté au micro de Jérôme Helguers. Il a ensuite minimisé l'altercation qu'il a eu avec Wout van Aert. "Après une arrivée comme celle-là, tout le monde peut avoir une réaction excessive. C'est une question d'émotions. J'ai l'expérience de tout cela. Il est jeune et fort mais il doit aussi être un peu plus détendu".