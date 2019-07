Sagan : "J'ai su rester patient et attaquer au bon moment"

Le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) a enlevé la 5e étape du Tour de France mercredi à Colmar, signant son 12e succès sur la Grande Boucle.

"J'ai juste besoin de courir avec passion, et ensuite les victoires suivent. Je dois remercier mes coéquipiers, ils ont fait un travail formidable et au final on arrive à décrocher cette victoire sur le Tour que nous recherchions", a déclaré Sagan, qui s'est imposé au sprint devant Wout van Aert et l'Italien Matteo Trentin. "Nous avons contrôlé la course pendant toute l'étape, sur le plat puis dans les ascensions du final. J'ai fait de mon mieux, mais tout le monde a besoin d'un peu de chance et d'une bonne journée pour gagner."

"D'abord, il a fallu faire en sorte que ça arrive au sprint, il y avait toujours quelqu'un devant, y compris à la fin avec l'attaque de Rui Costa qui était dangereuse. Ensuite, j'ai su rester un peu patient, j'ai pris la bonne roue et j'ai attaqué au bon moment. J'ai souffert dans les ascensions, mais dans le final j'avais de bonnes jambes. Maintenant j'ai 47 points d'avance pour le maillot vert, mais il faut que je continue", dit le triple champion du monde, en quête d'un 7e maillot vert.