Sagan fait parler sa pointe de vitesse à Valence, Gilbert tente sa chance sans succès

Le maillot vert, qui a décroché sa troisième victoire d'étape sur le Tour 2018 ce vendredi, a devancé le Champion d'Europe norvégien Alexander Kristoff (Emirates), deuxième, et le Français Arnaud Démare (FDJ), troisième. John Degenkolb (Trek) a pris la quatrième place devant les deux coureurs qu'il avait devancé à Roubaix, les Belges Greg Van Avermaet (BMC), cinquième, et Yves Lampaert (Quick-Step Floors), sixième.

Le Champion du Monde slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a remporté ce vendredi la 13ème étape du Tour de France disputée sur 169,5 kilomètres entre Bourg d’Oisans et Valence. Vainqueur des deux étapes précédentes, le Gallois Geraint Thomas (Sky) a conservé le maillot jaune après avoir passé une journée assez tranquille.

De Gendt, Claeys, Gilbert : Trois Belges à l'attaque

Thomas De Gendt dans l'échappée - © PHILIPPE LOPEZ - AFP

L'étape a été animée par quatre coureurs, qui ont passé plusieurs heures en tête : les Belges Thomas De Gendt (Lotto Soudal) et Dimitri Claeys (Cofidis), le Suisse Michael Schär (BMC) et le Néo-Zélandais Tom Scully (Education First).

Thomas De Gendt s'est relevé à 25 kilomètres de l'arrivée, alors que le peloton venait de se rapprocher à une trentaine de secondes. Dans la foulée, Michael Schär a placé une attaque pour s'isoler en tête et s'assurer le prix de la combativité.

Le dernier rescapé de l'échappée du jour a été repris à un peu moins de six kilomètres de l'arrivée par un peloton emmené par les coéquipiers de Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), d'Alexander Kristoff (Emirates) et d'Arnaud Démare (FDJ).

Dans le final, Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) a tenté sa chance sous la flamme rouge, sans succès : le puncheur belge a été repris à 250 mètres de la ligne sous l'impulsion des coureurs de la FDJ et n'a pu empêcher le sprint final, qui a souri à Peter Sagan.