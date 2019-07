Rowe et Martin s'expliquent et s'excusent dans une vidéo commune

Luke Rowe et Tony Martin, exclus du Tour pour "voies de fait entre coureurs", ont plaidé leur cause dans une vidéo postée sur les comptes Twitter de Jumbo-Visma et Ineos. Quelques heures après leur altercation au pied du col de la Sentinelle, les deux coureurs se sont retrouvés dans l’hôtel de l’équipe Ineos.



"J’ai commis une erreur", débute Luke Rowe. "C’était assez chaud. On se battait pour être bien positionné. Je veillais sur Geraint (Thomas) et Egan (Bernal) et Tony s’occupait de Kruiswijk. Je pense qu’on a tous les deux fait une erreur. La vidéo est visible en ligne, vous pouvez la regarder et faites-en ce que vous voulez."



"Je partage la version de Luke", enchaîne Tony Martin. "Il y avait une grosse bagarre pour placer nos capitaines avant la dernière côte. On était tous sous tension. On avait roulé 5 heures par 35 degrés. On était à la limite. Et nous nous sommes bagarrés. On peut le voir sur la vidéo. Je suis désolé de ce qui est arrivé. Je me suis senti mal directement après. Parfois cela arrive en sport. Mais je voudrais vraiment m’excuser auprès de Luke, d’Ineos et du monde du vélo".



"C’est arrivé à 14 kilomètres de la ligne. On a monté la côte, puis on a parlé de l’incident et on l’a mis de côté. On a tous les deux accepté nos responsabilités. On s’est serré la main et on s’est dit 'oublions tout cela'. Juste avant de passer la ligne, Tony m’a dit 'on remet ça demain'. C’était notre état d’esprit", raconte le coureur d’Ineos.



Les deux coureurs sont bien conscients de leur faute et du fait que leurs équipes vont être pénalisées suite à leur exclusion. "Le Tour est l’un des plus grands événements du monde, avec beaucoup de publicité. Je veux simplement m’excuser envers tellement de monde à commencer par Tony et les gars de Jumbo-Visma. Mais aussi auprès des fans d’Ineos et de ma famille. J’ai laissé tomber beaucoup de monde. Comme mes sept équipiers qui vont se battre dans les trois prochains jours et je ne serai pas là pour les aider", regrette le Britannique.



"Je suis triste. Laisser mon équipe à un moment important de la course, alors qu’on lutte pour le podium, et surtout de cette manière, ce n’est vraiment pas bien. C’est une décision très dure du jury mais nous devons l’accepter", souligne le rouleur allemand de Jumbo-Visma.



"Ce sont les arbitres, ils prennent les décisions et il faut les accepter. Ceci dit, je pense que c’est un peu exagéré. J’ai passé une demi-heure dans la camionnette de l’UCI à me défendre et à défendre Tony. Ce que nous avons fait était mal, c’est certain. Mais nous renvoyer tous les deux à la maison, c’est un peu trop sévère", estime Rowe. Un avis partagé par Tony Martin, qui aurait espéré recevoir une deuxième chance.



Jumbo-Visma et Ineos ont introduit un appel de cette double exclusion.