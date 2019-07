Rowe après son accrochage avec Martin : "Rien de grave, tout est ok"

Loin derrière les échappés, la majorité des coureurs du Tour a passé une journée calme. Dans le final, une image a retenu l’attention des téléspectateurs et des suiveurs, celle de l’accrochage entre Tony Martin (Jumbo-Visma) et Luke Rowe (Ineos) au pied de la côte de la Rochette. L’Allemand a fait un mouvement vers l’extérieur de la route à deux reprises et a pratiquement provoqué la chute du Britannique. A l’arrivée tout semblait apaisé.



"Tony et moi avons le même rôle, la même tâche. Ce n’est rien de grave, tout est ok. J’ai roulé avec Tony jusqu’à la ligne et nous nous sommes serré la main. Nous nous sommes simplement gênés. C’est la course, pas de stress. Et puis vous aimez cela, vous les journalistes", a réagi Luke Rowe au micro de Sporza. "Nous avons roulé tous les deux lors des dix derniers kilomètres et nous avons parlé. Tout est rentré dans l’ordre". Le coureur d’Ineos n’avait d’ailleurs pas paru plus énervé que cela dans la foulée de "l’incident".



Dans le clan Jumbo-Visma, on tempérait également. "Ce genre de chose arrive souvent, mais cette fois-ci, c’est passé à la télé", a confié Laurens De Plus, équipier de Martin. "C’est le Tour, c’est stressant et tout le monde veut être devant. Je ne pense pas qu’il y ait eu de réel contact. C’est juste une manœuvre mais ça a l’air plus dur que cela ne l’était. Tony a bougé deux fois ? Ce n’est pas bien mais de l’autre côté aussi il y a eu un mouvement. Il ne faut pas seulement pointer Tony du doigt. Ce n’est pas à moi de juger, mais ce n’est pas un incident majeur", a estimé notre compatriote.