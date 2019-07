Rossetto tacle De Gendt : "Tu ne peux pas aller au bout avec des mecs comme ça"

Stéphane Rossetto (Cofidis) a de nouveau tenté sa chance dans une échappée. Le peloton a repris l'échappée dans les derniers kilomètres. Encore un coup dans l'eau pour le coureur de Cofidis.



Autant il avait apprécié son raid avec son ami Yoann Offredo (Wanty-Gobert), autant il a eu des propos très durs envers Aimé De Gendt, un autre membre de la formation belge.

"Pour qu'une échappée puisse aller au bout, il faut travailler ensemble. On s'était dit qu'on roulait à fond à partir de tel kilomètre pour tenter d'aller chercher l'étape, mais le Belge, là c'est bon quoi !", a lâché le coureur Cofidis qui s'est emporté au micro de France Televisions. "Cela me casse les c... des mecs comme ça ! Je donne tout et lui là il fait semblant tout ça pour aller chercher le dossard rouge (de la combativité, ndlr). C'est bien, le dossard rouge, mais il faut être réglo. Il ne s'est pas donné à fond dans les relais. S'il est capable de faire ça et d'attaquer à la fin, c'est qu'il n'a pas été à fond. Lilian (Calmejane) n'était pas bien, il a tout donné. Anthony (Perez) n'était pas bien, il a tout donné. Moi, j'ai été correct. Lui, il n'a pas tout donné, cela ne vaut rien ces mecs-là. Tu ne peux pas aller au bout avec des mecs comme ça."



Aimé De Gendt, qui dispute son premier Tour, n'a pas voulu entrer dans la polémique. "J'ai fait ma part de boulot comme les autres. J'ai donné le prix de la montagne à Perez et le sprint aussi. Moi j'ai tout donné et à la fin j'étais le meilleur. J'ai fait le même travail que Rossetto, s'il n'est pas content, c'est son problème."

Aimé De Gendt a été repris à quatre kilomètres de l'arrivée laissant place à un sprint massif qui a souri à l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal).