Romain Bardet s'interroge sur son avenir chez AG2R : "La réflexion est en cours"

12ème étape : Pau > Peyragudes : Victoire de Romain Bardet - Tour de France 2017 - 13/07/2017 Le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) s'est montré le plus fort, jeudi, sur l'altiport de Peyragudes pour remporter la 12e étape du Tour de France. L'Italien Fabio Aru (Astana) a dépossédé le Britannique Chris Froome du maillot jaune à l'issue de cette première des deux journées pyrénéennes. Froome (Sky), vainqueur sortant et favori de cette édition, a coincé dans les 300 derniers mètres du mur final, très raide, et a pris la septième place de l'étape, à 22 secondes de Bardet.