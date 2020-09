Roglic salue le travail fantastique de son équipe, Bernal aussi satisfait

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a remporté mardi la 4e étape du Tour de France, courue sur 160,5 km entre Sisteron et la station d'Orcières-Merlette où le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a conservé le maillot jaune. Roglic s'est imposé au sprint lors de cette première arrivée au sommet du Tour 2020.

"Toute l'équipe a fait un travail incroyable. On doit juste continuer à travailler comme on a commencé. On doit suivre notre plan. Je me sens chaque jour un peu mieux (après sa chute à deux semaines du Tour, ndlr) mais pas encore tout à fait comme sur le Dauphiné. Je me fais juste plaisir. On savait tous qu'à la fin ce serait une course pour la victoire (et non pour le maillot jaune, ndlr). On peut être très satisfait de l'issue aujourd'hui. Julian, on sait tous le champion qu'il est. Il a porté le maillot jaune l'année dernière presque toute la course. Ce n'est pas une surprise. Il n'était pas loin de réussir l'année dernière, il a juste été un peu court", a indiqué Roglic.

"C'était vraiment rapide. Il fallait être percutant dans le final. La dernière montée permettait de voir où en sont les coureurs du classement général. Je suis donc satisfait d'arriver avec eux car c'était vraiment difficile. Le retard de Carapaz ? Ce n'est jamais bien de perdre quelques secondes mais il faut être vraiment patient. Notre objectif est d'atteindre la troisième semaine sans perdre trop de temps. Pour nous, il s'agit d'arriver aussi frais que possible dans la dernière semaine du Tour", a lui glissé Egan Bernal, le deuxième grand favori du Tour.