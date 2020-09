Roglic marque les esprits au sommet d'Orcières-Merlette, Alaphilippe reste en jaune

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la quatrième étape du Tour 2020. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) conserve le maillot jaune.



Le champion de Slovénie a marqué les esprits lors de la première arrivée au sommet et a rassuré sur son état de forme après sa chute au Dauphiné. Rogla a parfaitement conclu l’impressionnant travail collectif de sa formation et peut remercier un Wout van Aert très, très solide.



Avant ce premier coup de force du train jaune, le scénario du début d’étape est classique. Un groupe de six coureurs se forme dès le départ et se détache rapidement. Il comprend Tiesj Benoot (Sunweb), Nils Politt, Krists Neilandts (Israel), Quentin Pacher (B&B-Vital Concept), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) et Alexis Vuillermoz (Ag2r-La Mondiale).



Les Deceuninck-Quick Step gardent l’échappée sous contrôle et ne lui laissent pas plus de 4’15’’. Une attitude qui matérialise l’ambition de Julian Alaphilippe de conserver sa tunique dorée. Les kilomètres s’égrènent, à peine troublés par une courte escapade en solo de Pollit.



Benoot rate un virage



Les quatre premières côtes servent d’échauffement pour les grimpeurs, d’élimination pour les sprinteurs. En tête Benoot, "disparaît" de l’échappée suite à une chute.



Nielands est le plus costaud et attaque juste avant le sommet de la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes. A l’approche de la dernière ascension le peloton hausse le tempo, les favoris se placent. Le Letton est avalé à 7 kilomètres de l’arrivée. Alaphilippe fait rouler ses hommes au pied.



Van Aert cadenasse le peloton



Pierre Rolland (B&B-Vital Concept) est le seul à bouger. Il est rappelé à la raison rapidement. Wout van Aert (Jumbo-Visma) roule fort en tête et empêche quasiment toutes attaques. Il s’écarte à 1,5 kilomètre de la ligne. Sepp Kuss prend le relais avant de laisser les cadors s’expliquer. On attend Alaphilippe mais le maillot jaune n’a plus les jambes et Roglic met tout le monde d’accord. Il empoche son sixième succès de la saison devant son jeune compatriote Tadej Pogacar (UAE Emirates) et un très bon Guillaume Martin (Cofidis).



Le vainqueur du jour bondit de la 15e à la 3e place d'un classement toujours emmené par Alaphilippe. Le Français possède 4 secondes d'avance sur Adam Yates (Mitchelton-Scott). Roglic pointe à 7 secondes.