Roglic : "Je n'ai pas tiré avantage de la moto dans la descente"

Primoz Roglic a remporté ce vendredi la 19ème étape du Tour de France disputée entre Lourdes et Laruns sur la distance de 200,5 kilomètres. Le Slovène, qui a attaqué en descente pour aller décrocher une victoire de prestige sur la Grande Boucle, estime qu'il n'a pas favorisé du sillage de la moto qui le devançait pour distancer ses adversaires, dont le Néerlandais Tom Dumoulin, très remonté après l'étape.

"Je ne pensais pas au podium quand j'ai attaqué, je pensais à la victoire d'étape, a détaillé Primoz Roglic. On était tous fatigués, la journée a été très difficile. Je savais que le moindre écart serait difficile à boucher dans la descente. J'ai appuyé très fort sur les pédales. Quand j'ai entendu que j'avais cinq secondes d'avance, j'ai tout donné jusqu'à la fin et ça en valait la peine. La moto devant moi dans la descente ? Je n'étais pas dans son sillage, je n'en ai pas tiré avantage. Le contre-la-montre ? Ce sera très dur, un gros défi. Je ne vais pas courir contre Dumoulin ou Froome, je vais me concentrer sur moi-même, je tiens à terminer le chrono en étant fier de ce que j'aurais fait."