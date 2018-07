Richie Porte: "Pas un seul favori clair pour le classement général"

Pour l'Australien Richie Porte, leader de l'équipe BMC, il n'y a pas "un seul favori clair" qui se dégage "pour le classement général" du Tour de France, qui s'élance samedi de Vendée et où il vise le podium final à Paris, a-t-il estimé jeudi.

"Je ne pense pas qu'il y ait un seul et clair favori cette année", a considéré Porte, au cours d'une conférence de presse à La-Roche-sur-Yon (Vendée).

Ancien coéquipier de Chris Froome chez Sky (2012-2015), il a suivi les aventures du Britannique dans le Tour d'Italie, remporté par Froome fin mai. "J'espère qu'il est épuisé", a lâché l'Australien sur le ton de la plaisanterie. "Il avait une équipe forte là-bas et une peut-être encore plus forte ici", a-t-il ajouté.

"Mais sur le Tour de France, des coureurs comme Vincenzo (Nibali) ou Nairo (Quintana) ne lui laisseront aucun jour tranquille", a prévenu Porte, récent vainqueur du Tour de Suisse à la mi-juin.

Froome a été blanchi lundi par l'Union cycliste internationale (UCI) dans la procédure antidopage qui le concernait depuis plus de neuf mois. "Je pense qu'il est plus motivé que jamais. Chris est le tenant du titre, il a remporté les trois derniers grands tours qui ont été disputés", a rappelé Porte.

Les craintes autour de la sécurité de Froome, qui ont émergé ces derniers jours, ont été évacuées par le président de BMC, Jim Oschowiscz.

"Le Tour est difficile et dangereux en lui-même. Il est difficile de contrôler tout le monde dans la montagne. Mais le peloton va le protéger, la police va le protéger et ASO (organisateur de la Grande Boucle) va le protéger", a-t-il indiqué.

"J'ai une excellente équipe autour de moi. Je suis très motivé pour ce Tour. Sur le Tour de Suisse, on a pris le maillot à la 1re étape et on a été très fort sur toute la course", s'est réjoui Porte, leader de BMC depuis deux ans et qui a pris la 5e place en 2016.

"Nous sommes venus ici avec le seul objectif de placer cet homme sur le podium du Tour de France", a expliqué Oschowiscz, en montrant Porte.